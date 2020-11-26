"صدارة للكيميائيات" تعلن رغبتها إعادة جدولة ديون "صكوك صدارة"

أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية "صكوك صدارة"، عن رغبة شركتها الأم، شركة صدارة للكيميائيات، في إعادة جدولة ديونها.

وقالت "صكوك صدارة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنها تلقت خطاباً من الشركة الأم لطلب موافقتها على عدد من التعديلات لشروط تجارية معينة تتعلق بصكوك الشركة المصدرة بقيمة 7.5 مليار ريال، في 31 مارس 2013 والمنتهية في 15 ديسمبر 2028.

وأعلنت عن عزم الشركة مشاركة معلومات إضافية مع حملة الصكوك، من خلال وكيلهم، عن هذه التعديلات عند الحصول عليها من شركتها الأم.

وأشارت إلى عزمها إجراء مناقشات مع حملة صكوكها في جمعية خاصة لحملة الصكوك قريباً للنظر في خطاب طلب الموافقة هذا والوثائق ذات العلاقة.

وقالت "صكوك صدارة" إنها ستعلن عن الدعوة إلى هذه الجمعية وعن غيرها من التفاصيل في وقت لاحق.