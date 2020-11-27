تعقد شركة "الجرافات البحرية الوطنية" اجتماع الجمعية العمومية في 14 ديسمبر القادم، للموافقة على صفقة توحيد الأعمال مع شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية"، والموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة اسمية درهم واحد لكل سند وبإجمالي 2.53 مليار درهم ومساهمي الأقلية في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية كسعر استحواذ يتم سداده من قبل "الجرافات البحرية" على "الإنشاءات" ليصار إلى تحويل هذه السندات إلى عدد 575 مليون سهم، ويتم زيادة رأسمال الجرافات عند تحويل هذه السندات ليصبح 825 مليون درهم.

وتعد "الإنشاءات البترولية الوطنية" شركة عالمية المستوى في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، وتوفير الحلول المتكاملة للعمليات البحرية والبرية في قطاع النفط والغاز.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن مجلس الإدارة صوّت لمصلحة التوصية بطرح العرض لتصويت المساهمين، بعد عملية التقييم الخاصة بشركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة الجرافات البحرية الوطنية، التي نفذتها شركة "كيه بي إم جي".

وبعد أن ناقش مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية بنود العرض، بما فيها إمكانية قبول الصفقة، اتفق المجلس، في اجتماعه الأخير، على اعتماد طرح الصفقة لتصويت المساهمين.

وينتظر أن تسفر صفقة توحيد أعمال شركة الجرافات البحرية الوطنية وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، عن تأسيس شركة موحدة رائدة ومتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، بما تمتلكه "المجموعة الموحدة" من حضور واسع في الأسواق الرئيسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وستحتفظ شركة الجرافات البحرية الوطنية بإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبعد إتمام الصفقة وتوحيد الأعمال، ستصبح "المجموعة الموحدة" واحدة من بين أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث رأس المال، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي في إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة.

وتنص البنود الرئيسة للعرض، الذي اقترحه المساهمون في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، على نقل شركة الإنشاءات البترولية الوطنية إلى شركة الجرافات البحرية الوطنية، مقابل قيام "الجرافات البحرية الوطنية" بإصدار أدوات مالية لمصلحة مساهمي "الإنشاءات البترولية الوطنية" قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً في رأسمال شركة الجرافات البحرية الوطنية.