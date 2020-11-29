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المؤسسة العربية المصرفية تقترب من شراء وحدة بنك بلوم في مصر

استحواذ

المؤسسة العربية المصرفية تقترب من شراء وحدة بنك بلوم في مصر

تتراوح قيمة العروض المالية المقدمة ما بين 250 مليونا و300 مليون دولار

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العربية.نت

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يقترب بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني من اقتناص وحدة بنك بلوم اللبناني في مصر، بعد تقديمه لعرض مالي مفتوح قابل للزيادة مقابل العرض المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني .

وتتراوح قيمة العروض المالية المقدمة ما بين 250 مليونا و300 مليون دولار، وهي أقل من القيمة التي تستهدفها مجموعة بلوم اللبنانية، التي تتراوح بين 400 و500 مليون دولار.

وكانت مراسلة "العربية" فهيمة زايد قد ذكرت في وقت سابق، أن هناك عدة عوامل ترجح أن يستحوذ بنك المؤسسة المصرفية العربية البحريني على بنك بلوم مصر مع امتلاك البنك وحدة في مصر وعدد فروعها لا يتجاوز 27 فرعاً، في حين أن بنك الإمارات دبي الوطني يمتلك 74 فرعاً في مصر مع التزام البنك برفع رأسماله للوحدة في مصر من مليار و700 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وفقاً لقانون البنوك الجديد.

مصادر للعربية: بنك قصص خاصة استحواذ مصادر للعربية: بنك "ABC" يقترب من الاستحواذ على بلوم مصر

وبالتالي فإن المؤسسة المصرفية هي الأقرب للاستحواذ على بنك بلوم مصر التي قد تتراوح قيمتها بين 250 إلى 300 مليون دولار.

ويأتي طرح بلوم اللبنانية لوحدتها في مصر لزيادة رأسمالها بنحو 240 مليون دولار لتتوافق مع تعليمات الحكومة اللبنانية في هذا الشأن، وهو ما دفعها لبيع وحدتها في مصر المدرة لنحو 46% من إجمالي أرباح المجموعة.

ويمتلك بنك بلوم مصر، بحسب موقعه الإلكتروني 46 فرعاً.

وبحسب مصادر، فإن بنك الإمارات دبي الوطني كان قد اختار شركة "سي آي كابيتال" للقيام بدور المستشار المالي.

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