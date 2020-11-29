أظهرت بيانات وزارة المالية في مصر أن دعم المواد البترولية هبط بنحو 77% إلى 18.6 مليار جنيه (1.19 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

وكانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه. وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد التبرولية خلال السنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن دعم السلع التموينية تراجع 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه (5.16 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

وتدعم مصر أكثر من 60 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بين 2.8 و4% في السنة المالية 2021\2022 التي تبدأ في يوليو تموز.

وكان وزير المالية قال الشهر الماضي، إن بلاده نجحت في الحفاظ على معدل نمو عند مستوى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل أزمة "كورونا"، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، مشيراً إلى أن معدل البطالة لم يتجاوز المستوى الذي كان عليه خلال العام المالي 2017 / 2018 حيث بلغ مستوى 9.6% بنهاية منتصف العام الحالي.