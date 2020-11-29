أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، اليوم الأحد، عن قبول مجلس إدارتها استقالة ناصر بن سليمان الناصر من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لظروفه الخاصة، حيث سيبدأ سريانها اعتباراً من نهاية مارس 2021.

وعبر مجلس الإدارة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، عن تقديره لناصر الناصر على خدماته ومساهماته طوال مدة خدمته في الشركة، متمنياً له السداد والتوفيق والنجاح.

وقرر مجلس الإدارة تكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بالبدء في البحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة ورفع قائمة المرشحين للمجلس، مع الأخذ في الاعتبار برنامج التعاقب الوظيفي في الشركة، ليتخذ المجلس القرار الملائم حياله، والذي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

وفي تصريحات سابقة للعربية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية "STC"، ناصر الناصر، إنه من المقرر طرح وحدة STC للحلول "STC Solutions" بحلول العام القادم 2021، لكن مازالت الشركة في الإجراءات الأولية وتنتظر اعتماد مجلس الإدارة ومن ثم الجهات التنظيمية.

وأوضح أن استحواذ شركة ويستيرن يونيون على حصة من "stc pay" جعل منها أول شركة يونيكورن (تتعدى قيمتها مليار دولار) في المملكة العربية، وأول شركة تكنولوجيا مالية "فينتك" في المنطقة العربية تتعدى قيمتها مليار دولار.

ووقعت مجموعة stc اتفاقية مع ويستيرن ينيون Western Union- المتخصصة في مجال المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود وبين العملات- لبيع حصة أقلية من شركة المدفوعات الرقمية السعودية "stc pay"-شركة تابعة مملوكة لمجموعة stc بنسبة 100%- مقدارها 15% وبقيمة 200 مليون دولار (750 مليون ريال) ما يعادل تقييم 5 مليارات ريال للشركة.