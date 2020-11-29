أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، اليوم الأحد، أنها أكملت شراءها للكمية المطلوبة من أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وتؤكد إس تي سي إتمامها عملية شراء الأسهم المطلوبة في مرحلة واحدة فقط، وأنه لن يتم شراء أسهم إضافية خلال فترة الشراء المحددة والبالغة 8 أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية في 20 أبريل الماضي.

وذكرت أن عدد الأسهم التي جرى شراؤها بلغ 2982700، وقيمتها 299.99 مليون ريال، بمتوسط سعر 100.58 ريال للسهم.

وذكرت الشركة أنه لن تستحق الأسهم المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.

وأعلنت الشركة اليوم عن قبول مجلس إدارتها استقالة ناصر بن سليمان الناصر من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لظروفه الخاصة، حيث سيبدأ سريانها اعتباراً من نهاية مارس 2021.

وقرر مجلس الإدارة تكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بالبدء في البحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة ورفع قائمة المرشحين للمجلس، مع الأخذ في الاعتبار برنامج التعاقب الوظيفي في الشركة، ليتخذ المجلس القرار الملائم حياله، والذي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.