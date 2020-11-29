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استقالة عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء

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استقالة عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء

تعيين عبدالله بن علي الخليفة في منصب الرئيس التنفيذي

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دبي - العربية.نت

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أعلن مصرف الإنماء أن مجلس إدارته وافق في اجتماعه، اليوم الأحد، على قبول استقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس بناءً على طلبه وذلك لظروفه الخاصة، وتعيين بديل له.

وقال المصرف في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي ومن منصب العضو المنتدب تسري اعتبارا من تاريخ 3 يناير 2021م، مع استمراره عضوا غير تنفيذي في مجلس إدارة المصرف.

وكان عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، قد شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منذ بداية تأسيس المصرف.

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وأشار المصرف إلى أن الرئيس التنفيذي ساهم على مدار أكثر من 14 عاماً في تطوير أنشطته والنمو بأعماله ونتائجه والوصول به إلى مراكز مرموقة بين المصارف والبنوك السعودية.

وقرر المصرف تعيين، عبدالله بن علي الخليفة في منصب الرئيس التنفيذي خلفاً لعبدالمحسن الفارس.

ويتمتع الخليفة بخبرة كبيرة في مجال القطاع المصرفي امتدت لأكثر من 27 عاما، تقلد فيها مناصب قيادية في عدة بنوك، وكان آخر منصب له الرئيس التنفيذي المالي في البنك السعودي الفرنسي.

وحصل عبدالله بن علي الخليفة على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية.

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