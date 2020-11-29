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الصناعات الكهربائية تشتري أسهم حوافز الموظفين بـ 7.2 مليون ريال

شركة الصناعات الكهربائية
شعار شركة الصناعات الكهربائية
سوق السعودية

الصناعات الكهربائية تشتري أسهم حوافز الموظفين بـ 7.2 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في مايو الماضي.

وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" أنها تحتفظ حتى الآن بـ 500 ألف سهم من أجل برنامج أسهم حوافز الموظفين.

وذكرت الشركة أن عدد الأسهم المشتراه بلغ 312867 سهما، بقيمة 7.2 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر الشراء 22.9 ريال.

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