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اليمامة للحديد ترسي عقدين بـ 202.3 مليون ريال

اليمامة للحديد
شعار شركة اليمامة للحديد
سوق السعودية

اليمامة للحديد ترسي عقدين بـ 202.3 مليون ريال

لتوريد أبراج حديدية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد" عن ترسية عقدين لتوريد أبراج حديدية مع شركة لارسن اند تبرو العربية السعودية، بقيمة إجمالية 202.33 مليون ريال.

وأرست "اليمامة للحديد" وفقا لبيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، عقد لتوريد أبراج حديدية مع شركة لارسن اند تبرو العربية السعودية لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف من محطة عرعر إلى محطة رفحاء بقيمة 103.5 مليون ريال.

وأعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية في بيان منفصل، عن ترسية عقد لتوريد أبراج حديدية مع شركة لارسن اند تبرو العربية السعودية لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف من محطة رفحاء إلى محطة القيصومة بقيمة 98.83 مليون ريال.

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ويبدأ التوريد للمشروعين من شهر مايو 2021 إلى شهر يوليو 2022. وقالت "اليمامة للحديد" إنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، متوقعة توقيع العقد في 30 يناير 2021.

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