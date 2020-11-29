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حكم قضائي لصالح "ثمار" بـ 22.4 مليون ريال

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حكم قضائي لصالح "ثمار" بـ 22.4 مليون ريال

دعوى قضائية على مستثمر للمطالبة بسداد باقي مبلغ مديونية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها بتاريخ 25 نوفمبر 2020 بحصولها على نحو 22.41 مليون ريال.

وقالت "ثمار" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنها قامت برفع دعوى قضائية على مستثمر للمطالبة بسداد باقي مبلغ مديونية.

وأضافت أن الدعوى القضائية بتاريخ 1 يوليو 2020، وجاء الحكم من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة عشرة.

وأوضحت أن الحُكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف، وفي حال قرر المدعى عليه استئناف الحكم، فإن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ترى قوة موقفها مما يعزز تأييد الحكم.

وأشارت إلى أن صك الحكم يتم استلامه خلال الأسبوعين القادمين.

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