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مساهمو "نسيج" يصوتون على تخفيض رأس المال

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مصنع للسجاد
سوق السعودية

مساهمو "نسيج" يصوتون على تخفيض رأس المال

لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 116.53 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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دعا مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال الشركة، يوم 20 ديسمبر 2020، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن الاجتماع يصوت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من 178.16 مليون ريال إلى 61.63 مليون ريال.

وتمثل نسبة التخفيض 65.4% من رأسمال الشركة، ليتراجع عدد أسهمها من 17.82 مليون سهم إلى 6.16 مليون سهم.

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وأوضحت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116.53 مليون ريال.

وتتمثل طريقة التخفيض في إلغاء نحو 11.65 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع سهم لكل 1.53 سهم.

وكان مجلس الإدارة أوصى بتخفيض رأسمال الشركة بقيمة 116.5 مليون ريال، ومن ثم زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وأعلنت شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج"، في وقت سابق، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة خسائر قدرها 38.75 مليون ريال، مقابل 3 ملايين ريال أرباح خلال الفترة المناظرة.

وجاء ذلك بعد تراجع إيرادات الشركة بـ 24.9% إلى 48.52 مليون ريال، مقابل 64.65 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة المعلنة بالسوق المالية السعودية "تداول".

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