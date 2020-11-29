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"أبوظبي للتنمية" تختار كريديه سويس للاستحواذ على "أمون" المصرية

أبو ظبي للتنمية
أبو ظبي للتنمية القابضة
استحواذ

"أبوظبي للتنمية" تختار كريديه سويس للاستحواذ على "أمون" المصرية

إنهاء الفحص النافي للجهالة خلال أيام وقيمة الصفقة أقل من 700 مليون دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تخطط شركة أبوظبي للتنمية القابضة ADQ لإتمام استحواذها على شركة أمون للصناعات الدوائية خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب ما ذكرت جريدة "البورصة" المصرية.

ووفقاً لمصادر تحدثت للجريدة واطلعت عليه "العربية.نت"، أن الطرفين في طريقهما لإنهاء الفحص النافي للجهالة خلال أيام وقدرت قيمة الصفقة الإجمالية بين 650 و700 مليون دولار.

وكانت "بلومبيرغ"، قد ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي مشارك في المفاوضات، وهو ما نفته المصادر، مؤكدة أن المفاوضات قاصرة فقط على "ADQ".

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ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن "فاليانت" المالكة لـ"أمون" اختار "غولدمان ساكس"، و"ديلويت" كمستشارين ماليين للصفقة، فيما اختارت "ADQ" بنك كريديه سويس وKPMG، بالإضافة إلى اختيار مكتب "معتوق بسيوني والحناوي" كمستشار قانوني للصفقة.

واستحوذت "فاليانت" الكندية على "آمون" في عام 2015 في صفقة بلغت قيمتها 800 مليون دولار، وتعرضت المجموعة الكندية لمشاكل خاصة بالديون ما دفعها لبيع بعض عملياتها في أميركا اللاتينية لتخفيض الديون.

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