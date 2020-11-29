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سبيماكو توقع اتفاقية مع شركة ألمانية لتوفير لقاح كورونا بالسعودية

سبيماكو الدوائية مناسبة
شعار شركة سبيماكو للصناعات الدوائية
لقاح كورونا

سبيماكو توقع اتفاقية مع شركة ألمانية لتوفير لقاح كورونا بالسعودية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، اليوم الأحد، أنه في يوم الجمعة الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كيورفاك الألمانية (CureVac)، الرائدة في البحوث الطبية الحيوية، لتوفير لقاح لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) في المملكة العربية السعودية، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه بموجب مذكرة التفاهم، تقوم شركة سبيماكو الدوائية بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي على البنود التجارية.

واشتملت مذكرة التفاهم على إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً ليشمل أيضاً الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

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ومن الجدير بالذكر أن اللقاح يتميز بظروفه التخزينيه الروتينية (2-8) درجة مئوية، مما يسهل عملية النقل والتخزين.

وقامت شركة كيورفاك الألمانية (CureVac) قامت بإجراء دراسات سريرية ناجحة في المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) خلال الربع الأول من عام 2021 طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، أن لقاح كورونا سيكون متوفراً لكل المواطنيين والمقيميين في المملكة مجاناً.

وقالت "إننا نطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية 2021.

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