قالت مصادر لوكالة رويترز، إن صندوق أبوظبي للاستثمار يجري محادثات مع شركة KKR الأميركية للاستثمار في شبكة تابعة لـ"تليكوم إيطاليا".

ووافقت "تليكوم إيطاليا" في أغسطس الماضي على أن تبيع لـ KKR حصة نسبتها 37.5% من شركة حديثة التأسيس هي FiberCop.

فيما تريد KKR الآن بيع نحو 30% من الوحدة التي ستمتلك تلك الحصة إلى Infinity Investments التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، مع سعيها لجذب مستثمرين مشاركين إلى الصفقة الإيطالية.

بعد ذلك ستملك أبوظبي ما يصل إلى 11% من الشبكة، في حال سمحت الحكومة بإتمام الصفقة.