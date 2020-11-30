صوتت الجمعية العمومية لأرابتك بالرفض على مقترح من مساهمين يمثلون 5% من رأسمال الشركة، لإلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بتفويض مجلس الإدارة وإعلان الإفلاس وتصفية الشركة.

كما رفضت الجمعية العمومية إلغاء القرار السابق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.

وكانت الجمعية العمومية قد انعقدت بناء على طلب من مساهمين يمتلكون أكثر من 5% من رأس المال.

إلى ذلك، أوضح الشريك القائم بالإدارة في مكتب إبراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية أحمد إبراهيم، في مقابلة مع "العربية" في وقت سابق اليوم، أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الشركات خفضت نسبة المساهمين لطلب بند إضافي بما لا تقل عن ممثلي 10% من رأسمال الشركة وفقا للقانون القديم إلى 5% من رأسمال الشركة.

ويتمثل البند الأول في إلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بعدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بطلب لإعلان الإفلاس وتصفية الشركة، والموافقة بموجب قرار خاص على استمرارية الشركة وإعادة هيكلتها.

ويتمثل البند الثاني في إلغاء قرار إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والموافقة على رفع دعوى المسؤولية ضدهم.

قبل أن تصوت الجمعية العمومية قبل قليل على رفض مقترح المساهمين لإلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بتفويض مجلس الإدارة وإعلان الإفلاس وتصفية الشركة.