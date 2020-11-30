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أرامكو توزع على مساهميها اليوم 18.75 مليار دولار

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أرامكو

أرامكو توزع على مساهميها اليوم 18.75 مليار دولار

أحقية التوزيع كانت في 9 نوفمبر الجاري

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دبي - العربية.نت

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تبدأ اليوم الاثنين شركة أرامكو السعودية توزيع أرباح الربع الثالث على المساهمين.

وكشفت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2020، لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.3518 ريال.

وكان تاريخ الأحقية في التوزيعات يوم 9 نوفمبر 2020، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وبلغ صافي الدخل في أكبر شركة نفط في العالم 44.2 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، بما يتماشى بشكل عام مع توقعات المحللين، كما انخفضت المبيعات بنسبة 25% عن نفس الفترة من عام 2019 إلى 53.3 مليار دولار.

وبلغت صافي التدفقات النقدية 12.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 20.6 مليار دولار في العام السابق، كما قفزت الرافعة المالية للشركة (نسبة الديون إلى حقوق الملكية)، إلى 21.8% من 20% في يونيو ومن ناقص 5% في مارس، عندما كان لدى أرامكو نقدية أكثر من الديون.

وبلغ صافي الدخل في أكبر شركة نفط في العالم 44.2 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، بما يتماشى بشكل عام مع توقعات المحللين، كما انخفضت المبيعات بنسبة 25% عن نفس الفترة من عام 2019 إلى 53.3 مليار دولار.

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