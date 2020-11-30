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S&P تجري محادثات للاستحواذ على IHS Markit مقابل 44 مليار دولار

استحواذ

S&P تجري محادثات للاستحواذ على IHS Markit مقابل 44 مليار دولار

الصفقة تأتي في المرتبة الثانية بين أكبر الصفقات في العالم لهذا العام

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دبي - العربية.نت

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تسعى شركة S&P Global للاستحواذ على شركة IHS Markit في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار، تجمع بين اثنين من أكبر مزودي البيانات في "وول ستريت" فيما ستكون ثاني أكبر صفقة في العام، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً لإغلاق يوم الجمعة، بلغت القيمة السوقية لشركة IHS Markit، التي تقدم البيانات والتحليلات والأبحاث بمبلغ 36.9 مليار دولار، وارتفع السهم بنسبة 23% هذا العام، مقارنة مع مكاسب S&P Global بنسبة 25%، مما يعطيها قيمة سوقية قدرها 82.2 مليار دولار.

يمكن أن يأتي الإعلان في وقت مبكر من اليوم الأثنين، وفقا لشخص مطلع على المسألة، رفض الكشف عن هويته، كما لم يرد ممثلو ،S&P Global و IHS Markit على طلبات التعليق.

ومن المتوقع أن تحل الصفقة في المرتبة الثانية هذا العام بعد مجموعة الصفقات التي بلغت قيمتها 56 مليار دولار بين أكبر شركات النفط والغاز في الصين لبيع شبكات خطوط الأنابيب الخاصة بها إلى شركة نقل وطنية جديدة، والتي تم الانتهاء منها في يوليو/تموز.

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