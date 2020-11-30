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مصر.. خسائر "العز - الدخيلة" ترتفع 54% بـ9 أشهر

العز الدخيلة
شعار شركة العز الدخيلة للصلب
اقتصاد مصر

مصر.. خسائر "العز - الدخيلة" ترتفع 54% بـ9 أشهر

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القاهرة – العربية.نت

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كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، ارتفاع الخسائر بنسبة 54.49% على أساس سنوي، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان تلقته البورصة المصرية، اليوم الاثنين، أنها حققت خسائر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي، بقيمة 3.48 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.25 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وأشارت البيانات إلى تراجع إجمالي مبيعات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 22.98 مليار جنيه، مقابل 29.75 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 22.7%.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المستقلة، أظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيقها خسائر بقيمة 935.15 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 461.67 مليون جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضي.

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وتكبدت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، صافي خسائر بلغت نحو 2.303 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.25 مليار جنيه في النصف الأول من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 15.29 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات بلغت 21.7 مليار جنيه في النصف المقارن من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة 672.75 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 29.64 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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