أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، توقيع اتفاقية مع شركة AXA للاستحواذ على عملياتها التأمينية في منطقة الخليج، وتشمل الاتفاقية حصة شركة AXA في أكسا الخليج (البحرين، الإمارات العربية المتحدة، عمان وقطر)، وشركة أكسا للتأمين التعاوني (السعودية) وشركة تأمين أكسا الهلال الأخضر (الإمارات العربية المتحدة).

وبموجب شروط الاتفاقية، ستستحوذ مجموعة الخليج للتأمين على كافة أعمال AXA في منطقة الخليج مقابل مبلغ قدره 474.75 مليون دولار متضمنة حصة مجموعة يوسف بن أحمد كانو (YBA KANOO)، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في قطاع التأمين في المنطقة.

وتقدر قيمة عمليات أكسا في منطقة الخليج ضمن الصفقة بنحو 269 مليون دولار.

وتعد AXA أكبر شركة تأمين دولية في خمسة أسواق في المنطقة مع وجود نشط خلال 70 عامًا، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التأمينية للعملاء من الشركات والأفراد مع التركيز بشكل كبير على قطاعات التأمين الطبي والممتلكات والحوادث.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين، خالد سعود الحسن "يمثل هذا الاستحواذ خطوة أخرى في رحلة توسع مجموعة الخليج للتأمين. إن الخبرة الإقليمية لشركة مشاريع الكويت والخبرة الدولية لمجموعة فيرفاكس (مساهمي مجموعة الخليج للتأمين الرئيسيين)، تجعلنا على أتم استعداد لنقل عمليات AXA في منطقة الخليج إلى المستوى التالي، حيث ستمكننا هذه الصفقة من الدخول إلى أسواق جديدة في عمان وقطر، وتعزيز عملياتنا في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أنه بمجرد اكتمال هذه الصفقة سيتمكن أكثر من 3.5 مليون عميل في منطقة الخليج من الوصول إلى خدماتنا، كما ان إيراداتنا المجمعة ستجعل مجموعتنا إحدى أكبر شركات التأمين في الشرق الأوسط.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة AXA ، توماس بوبرل "نحن مقتنعون بأن عمليات AXA في المنطقة ستستفيد من مجموعة الخليج للتأمين وحجمها المؤثر لمواصلة تركيزها على تحقيق النمو".

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة مشاريع الكويت (القابضة) فيصل حمد العيّار – "حققت مجموعة الخليج للتأمين، منذ استحواذنا عليها في عام 1997، نمواً لافتاً وتطورت أعمال التأمين وسمعة المجموعة بشكل ملحوظ. كما أن علاقاتنا مع عملائنا شهدت نمواً متميزاً وخصوصاً في مرحلة ما بعد الشراكة مع شركة فيرفاكس ( Fairfax ) في عام 2010. مما لا شك فيه أن صفقة شراء عمليات أكسا ( AXA ) في منطقة الخليج سوف تزيد من حصتنا السوقية في الدول التي نتواجد فيها، وتمكّننا من التواجد في أسواق جديدة إضافية الأمر الذي يجعل الخليج للتأمين إحدى ن أكبر مجموعات التأمين في المنطقة".

وتخضع الصفقة لشروط الاستكمال بما في ذلك الموافقات التنظيمية والرقابية ومن المتوقع اتمامها بحلول الربع الثالث من عام 2021.

تعمل مجموعة الخليج للتأمين في أسواق الكويت والبحرين والأردن. كما تتمتع بكونها أول مجموعة تأمين ذات تصنيف ثلاثي في الكويت، وتتواجد أيضًا في مصر وتركيا والجزائر والعراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.