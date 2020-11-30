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"الوطنية للتسويق" تعتزم الاستحواذ على أجيج للصلب بـ180 مليون ريال

الوطنية للبناء والتسويق
الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

"الوطنية للتسويق" تعتزم الاستحواذ على أجيج للصلب بـ180 مليون ريال

لتنمية وتطوير استثمارات الشركة في المشاريع الصناعية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والمقدرة بمبلغ 180 مليون ريال.

وقالت الوطنية للبناء والتسويق، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن المدة المذكرة 3 أشهر من تاريخ توقيع المذكرة اليوم.

وأضافت أن رئيس مجلس إدارتها فهد ثنيان، بصفته ممثلا للشركة الوطنية للبناء والتسويق، وأحد كبار مساهمي الشركة، صرح بوجود علاقة شراكة مع شركة أجيج لصناعة الصلب، ويملك فهد ثنيان نسبة 100% من قيمة الشركة.

وأوضحت الوطنية للبناء والتسويق أن مجلس إدارتها تلقى العرض اليوم، ووقع مذكرة تفاهم مبدئية بشأنه.

وقال رئيس الشركة الوطنية للبناء والتسويق، فهد ثنيان، إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجة الشركة الوطنية في تنمية وتطوير استثمارات الشركة في المشاريع الصناعية.

وتعمل "أجيج" في قطاع صناعة الحديد الصلب.

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