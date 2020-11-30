  • مباشر
اللغة

إلغاء تصفية أرابتك ضمن جدول جمعيتها العمومية

شركات

إلغاء تصفية أرابتك ضمن جدول جمعيتها العمومية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة أرابتك، اليوم الاثنين، إنه بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من 5% من رأسمال الشركة ستنعقد اليوم الجمعية العمومية للنظر في بندين.

وأوضحت أن البند الأول يتمثل في إلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بعدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بطلب لإعلان الإفلاس وتصفية الشركة، والموافقة بموجب قرار خاص على استمرارية الشركة وإعادة هيكلتها.

ويتمثل البند الثاني في إلغاء قرار إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والموافقة على رفع دعوى المسؤولية ضدهم.

الإمارات تصدر 6538 رخصة جديدة للأنشطة الاقتصادية خلال نوفمبر اقتصاد اقتصاد الإمارات تصدر 6538 رخصة جديدة للأنشطة الاقتصادية خلال نوفمبر

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أقرت الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة قررت حل الشركة وتصفيتها.

وأضافت المصادر أن مجلس الإدارة قام بإرسال رسالة بريدية لجميع الموظفين بالقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية.

وتضمنت الرسالة البريدية أنه تقرر "حل الشركة والتقدم بطلب للمحكمة المختصة بطلب إعلان إفلاس الشركة وتصفيتها، والتوصية بتعيين ألكس وشركاه وماثيو وايلد أو أي طرف آخر يحدده مجلس الإدارة وفقا لما يراه مناسبا كمصف للشركة".

كما تقرر عدم استمرارية الشركة على أن يقوم مجلس الإدارة قبل إشهار الإفلاس بإطلاع أصحاب المصلحة على آثار قرار التصفية ضمن مهلة شهرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بسبب وفد دبلوماسي سيئ.. تحالف ستالين مع هتلر بسبب وفد دبلوماسي سيئ.. تحالف ستالين مع هتلر
لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا

الأكثر قراءة

هل فعلاً قتل ملتقط السيلفي مع جثة الأسطورة مارادونا؟ هل فعلاً قتل ملتقط السيلفي مع جثة الأسطورة مارادونا؟
بعد تهديد ووعيد.. استسلام ابن خال بشار الأسد بعد تهديد ووعيد.. استسلام ابن خال بشار الأسد
العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد
جرحوا ساقه تمهيداً لتحنيطه.. فاستيقظ صارخا من شدة الألم جرحوا ساقه تمهيداً لتحنيطه.. فاستيقظ صارخا من شدة الألم
إصابة بايدن بكسر في القدم.. وترمب يتمنى له الشفاء العاجل إصابة بايدن بكسر في القدم.. وترمب يتمنى له الشفاء العاجل
فاوتشي يحذر: استعدوا لـ فاوتشي يحذر: استعدوا لـ"طفرة كبيرة" في إصابات كورونا

قبل أن تذهب

هكذا جرت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني
هكذا جرت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني

اكتشف المزيد