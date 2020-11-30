  • مباشر
اللغة

5.6 % من أسهم "السعودي البريطاني" للبيع و"HSBC" و"العليان" يرغبان بالشراء

البنك السعودي البريطاني ساب
فرع تابع للبنك السعودي البريطاني
سوق السعودية

5.6 % من أسهم "السعودي البريطاني" للبيع و"HSBC" و"العليان" يرغبان بالشراء

تعادل 5.6% من رأسمال البنك السعودي البريطاني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة سيتي غروب العربية السعودية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية عن تلقيهما إخطاراً من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي فيما يتعلق بالبيع الثانوي المقترح لما يصل إلى 116 مليون سهم عادي في البنك السعودي البريطاني "ساب".

وتعادل الأسهم المزمع بيعها نحو 5.6% من رأسمال البنك السعودي البريطاني.

وقالت شركة سيتي غروب وغولدمان ساكس، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إنهم سيقومان بدور مديري سجل الاكتتاب والوسطاء بالنسبة للبيع.

الرئيس الأميركي المنتخب يعلن أسماء فريقه الاقتصادي اقتصاد جو بايدن الرئيس الأميركي المنتخب يعلن أسماء فريقه الاقتصادي

وتابع البيان: "أبدى كل من شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية القابضة بي في "HSBC"، وشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة نيتهم بالمشاركة في عملية البيع بسعر 22.1 ريال للسهم من خلال شراء جزء من الأسهم بنحو 36.986 مليون سهم، لشركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية، و42.37 مليون سهم لشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة، نظراً للطبيعة الاستراتيجية طويلة الأمد لملكيتهم في "ساب".

ووافق تابعي مديري سجل الاكتتاب، سيتي غروب جلوبال ماركتس ليمتد وغولدمان ساكس إنترناشونال على الاستحواذ على الأسهم من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إس بعد تسعير البيع عن طريق صفقات متفاوض عليها والتي سيتم بيع الأسهم بعدها.

يذكر أن حصة ملكية شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية في البنك السعودي البريطاني تبلغ 29.19%، بينما تبلغ حصة العليان السعودية الاستثمارية 18.28% قبل الاستحواذ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 

الأكثر قراءة

هل فعلاً قتل ملتقط السيلفي مع جثة الأسطورة مارادونا؟ هل فعلاً قتل ملتقط السيلفي مع جثة الأسطورة مارادونا؟
بعد تهديد ووعيد.. استسلام ابن خال بشار الأسد بعد تهديد ووعيد.. استسلام ابن خال بشار الأسد
العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد
جرحوا ساقه تمهيداً لتحنيطه.. فاستيقظ صارخا من شدة الألم جرحوا ساقه تمهيداً لتحنيطه.. فاستيقظ صارخا من شدة الألم
لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا
وزير دفاع إيراني: ردنا على اغتيال فخري زاده قادم.. وسنسرع برنامجنا النووي وزير دفاع إيراني: ردنا على اغتيال فخري زاده قادم.. وسنسرع برنامجنا النووي

قبل أن تذهب

هكذا جرت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني
هكذا جرت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني

اكتشف المزيد