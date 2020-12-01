أعلنت شركة سيتي غروب العربية السعودية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع ما يصل إلى 116 مليون سهم عادي في البنك السعودي البريطاني "ساب".

وقالت الشركتان في بيان إن نتائج عملية بناء سجل الأوامر المسرع تمثلت في أن عدد الأسهم المخصصة للبيع بلغ 115.886731 مليون سهم، ما يمثل 5.6% من رأس المال.

وأوضح البيان أنه جرى تخصيص 36,986,300 سهم لشركة (بنك HSBC) هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية القابضة بي في مما سينتج عنه زيادة ملكيتها في الشركة من 29.2% إلى 31.0% من رأسمال الشركة، ومقدار 42,370,000 سهم لشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة مما سينتج عنه زيادة ملكيتها في الشركة من 18.3% إلى 20.3% من رأسمال الشركة.

وأشارت إلى أن سعر السهم المحدد بالصفقة 22.1 ريال سعودي للسهم الواحد، وأن إجمالي المتحصلات يبلغ 2.6 مليار ريال (2,561,096,755 ريال سعودي).

ووافق تابعو مديري سجل الاكتتاب، سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد وغولدمان ساكس إنترناشونال على الاستحواذ على الأسهم من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إس بعد تسعير البيع عن طريق صفقات متفاوض عليها والتي سيتم بيع الأسهم بعدها.

يذكر أن حصة ملكية شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية في البنك السعودي البريطاني تبلغ 29.19%، بينما تبلغ حصة العليان السعودية الاستثمارية 18.28% قبل الاستحواذ.