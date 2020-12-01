قالت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني إن فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج بينها وبين شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وفقاً لأحكام المادة (193) من نظام الشركات تنقضي بنهاية يوم الخميس 3 ديسمبر 2020.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إنه بموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين، وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني الشركة الأهلية على صفقة الاندماج.

كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني قد وافقت في 3 نوفمبر 2020، على العرض المقدم من قبل شركة اتحاد الخليج لغرض دمج شركة الأهلية للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج، وفقاً لأحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات.

ويطبق القرار من خلال إصدار ما مجموعه 7,947,464 سهماً من أسهم العوض في شركة اتحاد الخليج مقابل كامل أسهم رأس المال المصدر في شركة الأهلية للتأمين التعاوني، وانقضاء شركة الأهلية للتأمين التعاوني، وذلك وفقا للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.