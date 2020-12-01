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"ساما" يوافق على اندماج الجزيرة تكافل مع سوليدرتي السعودية

الجزيرة تكافل تعاوني
شعار شركة الجزيرة تكافل
سوق السعودية

"ساما" يوافق على اندماج الجزيرة تكافل مع سوليدرتي السعودية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الجزيرة تكافل، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها خطاب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما"، للاندماج مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن كلا من شركة الجزيرة تكافل وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل ستستمران بالعمل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة.

وأوضحت أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني الخاصة بصفقة الاندماج والحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل الخاصة بصفقة الاندماج.

وبعد الحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، ستقوم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بإصدار ونشر تعميم مجلس الإدارة والذي سيكون موجها لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل والذي سيتضمن بشكل رئيس رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بخصوص العرض المقدم وصفقة الاندماج.

وستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار ونشر مستند العرض والذي سيكون موجها لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من شركة الجزيرة تكافل لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل. وبعد ذلك ستقوم كلتا الشركتين بدعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على صفقة الاندماج.

واقترحت الجزيرة تكافل بموجب الاتفاقية، شراء كامل أسهم رأس المال المصدرة من قبل شركة سوليدرتي تكافل عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي.

وفي وقت سابق، قالت سوليدرتي السعودية، إنه عند اكتمال صفقة الاندماج؛ ستنتقل أصولها والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل، وفي حال توافق شروط اتفاقية الاندماج ومستند العرض مع شروط الصفقة

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