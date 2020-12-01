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Airbnb تسعى لجمع 2.6 مليار دولار من الاكتتاب العام

بلومبرغ:Airbnb تعتزم جمع 3 مليارات دولار من خلال طرح عام أولي
تعتزم Airbnb جمع 2.6 مليار دولار من الطرح العام المرتقب
فيروس كورونا

Airbnb تسعى لجمع 2.6 مليار دولار من الاكتتاب العام

ستطرح 52 مليون سهم للاكتتاب في بورصة ناسداك، عند تسعير في نطاق 44 دولارا إلى 50 دولارا للسهم

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العربية.نت

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تعتزم Airbnb جمع 2.6 مليار دولار من الطرح العام المرتقب لأسهمها، وهو ما يقيم الشركة بـ35 مليار دولار.

وأعلنت الشركة التي تدير تطبيق تأجير المنازل وخدمات الضيافة، أنها ستطرح 52 مليون سهم للاكتتاب في بورصة ناسداك، عند تسعير في نطاق 44 دولاراً إلى 50 دولاراً للسهم.

وأظهرت البيانات المالية لشركة Airbnb أنها حققت أرباحاً في الربع الثالث من العام الحالي رغم تداعيات جائحة كورونا الكارثية على قطاعي السياحة والسفر.

وسجل تطبيق تأجير المنازل Airbnb خسائر 1.2 مليار دولار، بين منتصف 2019 ومنتصف 2020، وذلك قبل الاكتتاب العام المرتقب للشركة حسب نشرة Information.

وتسببت جائحة كورونا بتسجيل هذه الخسائر جراء الإغلاقات والقيود على السفر منذ بداية العام مما كبد الشركة خسائر بأكثر من ثلث الاحتياطات النقدية، حيث اضطرت لإرجاع قيمة الحجوزات للمسافرين منذ الربع الأول من العام.

وتأسست الشركة في عام 2008، وهمشت صناعة الفنادق عبر السماح للأفراد بتأجير غرف في منازلهم للمسافرين.

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