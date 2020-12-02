أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأربعاء، انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 50.5% في أول تسعة أشهر من العام الحالي.

وبعد التراجع بهذه النسبة وصلت قيمة تلك الواردات إلى 931.1 مليون دينار (1.31 مليار دولار) مقارنة بالفترة المماثلة قبل عام.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية سبتمبر/أيلول 2019 نحو 1.88 مليار دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة؛ لكن معدلات الطلب والاستهلاك تأثرت مع شروع المملكة في إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا.