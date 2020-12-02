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مبيعات التجزئة الألمانية تنتعش قبل إغلاق جزئي

تجارة التجزئة في ألمانيا
مبيعات التجزئة في ألمانيا
اقتصاد

مبيعات التجزئة الألمانية تنتعش قبل إغلاق جزئي

ارتفعت 2.6% في أكتوبر

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برلين - رويترز

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أفادت بيانات اليوم الأربعاء بأن مبيعات التجزئة الألمانية انتعشت بأكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى أن المستهلكين دعموا إجمالي النمو في أكبر اقتصاد أوروبي قبل إجراءات إغلاق جزئية لاحتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري بالقيمة الحقيقية.

جاء ذلك بعد قراءة معدلة بالزيادة لسبتمبر/أيلول أفادت بتراجع 1.9% وبالمقارنة مع توقعات رويترز لارتفاع 1.2%.

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وعلى أساس سنوي، قفزت مبيعات التجزئة 8.2% متخطية توقعات رويترز لزيادة 5.9%.

ومن جانبه، توقع المعهد الاقتصادي الألماني أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 1% في الربع الرابع مقارنة مع تسجيل نمو بأفضل من التوقعات في الربع الثالث وصل إلى 8.5%.

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