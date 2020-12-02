ارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة ZOOM والتي تعمل في مجال الاتصالات الموحدة للفيديو، بنسبة 367% في الربع الثالث المنتهي في 31 أكتوبر 2020 لتصل إلى نحو 777.2 مليون دولار، مقارنة بالربع المماثل من 2019.

وذكرت الشركة أن عدد عملائها ارتفع في الربع الثالث من العام الجاري بواقع 440 مليون عميل، بنسبة زيادة تجاوزت 84%.

ولامست أرباح ZOOM، الفصلية 200 مليون دولار، مقارنة بمليوني دولار فقط في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي الربع الحالي، الذي ينتهي في يناير، من المتوقع أن يظل نمو Zoom قويًا عند 288%، يليه 116% في الفترة المقبلة، ثم تبدأ الأمور في التباطؤ بشكل كبير بناءً على تقديرات المحللين.

وكتب المحلل في ميزوهو للأوراق المالية سيتي بانغراهي: "ما زلنا نرى استفادة منصة زووم حتى في سيناريو ما بعد COVID -19، حيث أصبحت اللقاءات الافتراضية عنصراً لازماً في كيفية تواصل الشركات خلال الوباء".

وفي تقرير له في 9 نوفمبر، أوصى بشراء السهم، مضيفاً أن "الوباء زاد أيضا من التعريف بالمنصة وانتشارها على المدى الطويل لتصبح جزءاً من بيئة الأعمال في المستقبل".