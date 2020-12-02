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سابك تطلق منتجات جديدة لدعم صناعات الأدوية

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سابك تطلق منتجات جديدة لدعم صناعات الأدوية

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الرياض - واس

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طورت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، صنفين مبتكرين من المواد المتخصصة التي تدخل في تطبيقات الرعاية الصحية والعناية الشخصية، وذلك في إطار التزام "سابك" بتوفير الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" المهندس عبدالرحمن الفقيه أن منتجات البولي إيثيلين جلايكول –SAPEG 400/600 PH – تُعد مواد وسيطة تدخل في إنتاج مستحضرات الأدوية السائلة، إلى جانب منتجات العناية الشخصية، والكريمات، والمستحضرات التجميلية، ومعجون الأسنان، والصابون، ومن المتوقع أن تسهم هذه المنتجات في إيجاد استثمارات في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الصناعة الواعدة.

وبين أنه تم بنجاح الحصول على جميع الموافقات الدولية المرتبطة بهذه التطبيقات كالشهادات العالمية للمطابقة، وفقا لمتطلبات الجهات التشريعية في كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك"، أن هذه المنتجات الجديدة تُعد تطويرا حقيقيًا وخطوة مهمة نحو تنويع الصناعات التحويلية في إطار استراتيجية الشركة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا للجهود المبذولة من الأطراف ذات العلاقة ممثلة بقطاع التقنية والابتكار وقطاع التصنيع والجهات التشريعية العالمية.

ويُعد طرح هذه المنتجات في السوق المحلي والأسواق العالمية إسهاما مهما في إثراء وتعزيز الحلول التي تقدمها "سابك" في مجال العناية الصحية والشخصية مع التزام "سابك" بتقديم الدعم الفني اللازم لجميع زبائن الشركة في جميع الأسواق في هذا المجال.

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