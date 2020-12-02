وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أميانتيت العربية السعودية، أمس الثلاثاء، على تخفيض رأسمال الشركة والموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وبناء عليه، سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناء على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداء من اليوم، وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بتطبيق أثر التغير في رأسمال الشركة على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول غد الخميس، واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 23.94 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأعلنت شركة أميانتيت عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، حيث سيكون تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة في 07-12-2020، وسيكون تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية في 14-12-2020.

وقالت الشركة إن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 17-12-2020، كما أن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليا أو جزئيا) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم ،وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وفيما يتعلق بتفاصيل الطرح المتبقي، قالت الشركة إنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم إن وجدت على المستثمرين ذي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم المستشار المالي ومتعهد التغطية لعملية الطرح "شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية الشركة في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

وتفاقمت خسائر شركة أميانتيت العربية السعودية- أميانتيت، بنسبة 1016% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 55.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 4.97 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 3.1% مقارنة بصافي خسائر نحو 57.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع صافي خسائر "أميانتيت" بنسبة 18.9% لتصل إلى 244.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 301.1 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة من 2019.

وبنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، سجلت الشركة 205.1 مليون ريال خسائر متراكمة تمثل نسبة 59.5% من رأس المال البالغ 344.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، إن نتائج الربع الثالث من العام الجاري بالمقارنة على أساس سنوي، تعكس استمرار الخسائر التي تعزى إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال في الربع الحالي، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات، مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال.