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لمواجهة آثار الجائحة .. "إكسون موبيل" تشطب أكثر من 10 آلاف وظيفة

إكسون موبيل
شركة إكسون موبيل
شركات

لمواجهة آثار الجائحة .. "إكسون موبيل" تشطب أكثر من 10 آلاف وظيفة

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العربية.نت

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أعلنت شركة النفط العملاقة إكسون موبيل اليوم أنها ستبدأ في عمليات كبرى لشطب آلاف الوظائف في إطار برنامج لخفض النفقات للمساعدة في مواجهة الآثار المستمرة لجائحة كورونا.

وبحلول نهاية 2021، سيتم خفض القوة العاملة العالمية للشركة بنسبة 15%، حسب ما أعلنت الشركة بعد إغلاق سوق الأسهم الأميركية.

وكان لدى إكسون نهاية العام الماضي 88 ألف موظف، بما في ذلك الذين يعملون بشكل حر ما يعني أنه من المحتمل شطب ما يزيد بكثير عن 10 آلاف وظيفة.

ومن المقرر أن يتم في الربع الأخير خفض نفقات بقيمة تتراوح ما بين 17 مليارا و20 مليار دولار في محطات الغاز الطبيعي.

كما سيتم تخفيض الاستثمارات في مشروعات المعدات والاستكشاف والإنتاج وستكون الاستثمارات عند أدنى مستوى لها منذ 15 عاما في 2021.

وتعاني إكسون بشدة من عواقب الجائحة التي أدت إلى إضعاف الطلب العالمي على النفط والغاز بشدة.

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