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بريطانيا تمنح الموافقة على استخدام لقاح فايزر

فايزر
لقاح فايزر وبيونتيك لعلاج كورونا (أرشيفية)
لقاح كورونا

بريطانيا تمنح الموافقة على استخدام لقاح فايزر

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العربية.نت

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أعطت بريطانيا الضوء الأخضر للقاح شركة فايزر، ليتم استخدامه على المواطنين بشكل موسع، فيما سيتم تحديد الأولوية للفئات التي ستتلقى العلاج الأسبوع المقبل.

وقدمت كل من شركتي فايزر وبيونتيك طلباً للاتحاد الأوروبي للحصول على ترخيص للقاح كورونا.

وأعلنت شركتا فايزر وبيونتيك منتصف الشهر الماضي عن اكتمال جزء الفعالية من تجربة لقاح Covid-19، مما يدل على أن اللقاح فعال بنسبة 95%.

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وقالت الشركتان وقتها إنهما تخططان لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء للحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ "في غضون أيام"، وستقدم أيضًا إلى الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

وتأتي النتائج بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان الشركتين أن تحليلًا سابقًا من الدراسة أظهر أن اللقاح قلل العدوى بأكثر من 90%، وبعد أيام فقط من إعلان شركة مودرنا، أن لقاحًا مشابهًا قلل من العدوى بنسبة 94.5%.

وتثير النتائج مجتمعة الآمال في أن اللقاحات ستكون متاحة على نطاق واسع في وقت ما من العام المقبل، وربما أيضًا، أن اللقاحات الأخرى التي تكافح المرض ستثبت فعاليتها أيضًا.

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