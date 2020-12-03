  • مباشر
اللغة

شركة جهينة المصرية تستبدل رئيسها المعتقل بنجله

شركة جهينة
جهينة المصرية
البورصة المصرية

شركة جهينة المصرية تستبدل رئيسها المعتقل بنجله

الشركة قالت إن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تعيين نائب رئيس الشركة سيف الدين صفوان قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

وتأتي قرارات مجلس إدارة جهينة اليوم بعدما قال مصدران أمنيان لرويترز أمس الأربعاء إنه تم القبض على صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة من منزله في وقائع وصفها أحد المصدرين "بالمخالفات المالية".

أسرع وتيرة نمو للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية منذ 10 أشهر اقتصاد اقتصاد السعودية أسرع وتيرة نمو للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية منذ 10 أشهر

كانت جهينة قالت في بيان لبورصة مصر إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات، وإنها ليست "لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن السيد سيف الدين ثابت، هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة".

كانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قراراً في أغسطس/آب 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة، بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا تم تغيير 4 آلاف قطعة رخام في المسجد الحرام هكذا تم تغيير 4 آلاف قطعة رخام في المسجد الحرام
بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر

الأكثر قراءة

سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل "غينيس"
خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
بايدن: لن نسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية بايدن: لن نسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية
شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع
السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات

قبل أن تذهب

بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة
بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة

اكتشف المزيد