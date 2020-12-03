قال مدير العلاقات العامة بمجموعة إيني الإيطالية للطاقة أمس الأربعاء، إنه سيكون للشرق الأوسط، ولاسيما الخليج، دور متزايد في إطار استراتيجية الشركة.

وقال لابو بيستيلي في مقابلة عبر الإنترنت: "من الواضح أن منطقة الخليج مازالت المكان الأمثل".

وأوضح أن المنطقة تحوي 50% من احتياطيات الطاقة التقليدية التي يمكن استغلالها بأقل التكاليف.

وتابع "لكن الأهم أنها المكان الذي يوجد به الكثير من الأفكار الجديدة والتقنيات.. تقنيات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة، ولتشييد المدن الذكية".

وكانت إيني تعهدت في وقت سابق هذا العام بتقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري 80%، في واحدة من أكثر مبادرات الطاقة النظيفة طموحا بالقطاع.