أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، التوقيع على اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة تمويل بلغت 500 مليون ريال، وتبدأ مدة التمويل في 03 ديسمبر 2020 وتنتهي في 31 ديسمبر 2021.

قال إبراهيم المعمر، نائب رئيس مجلس الإدارة في المعمر لأنظمة المعلومات، إن كورونا أثر إيجاباً على نتائج أعمال الشركة، لكنه ليس العامل الوحيد الذي أدى إلى نمو عملياتها.

وأضاف في تصريحات سابقة للعربية، أن التحول الكامل في المملكة لاستخدام تقنية المعلومات يساهم في نمو أعمال الشركة.

وأضح أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح بنسبة مئوية من خانتين خلال العام 2020.

وذكر أن مدة التحصيل خلال العام الجاري ستبلغ 230 يوما، وتأمل الشركة في تقليصها إلى 150 يوما.

أكد أن الشركة مازالت تتبع سياسة توزيع الأرباح وهي 40% من الأرباح المحققة والباقي يتم إعادة استثماره في الشركة لتعزيز نموها.

وأشار إلى أن الشركة مازال تركيزها منصبا على التوسع في السوق السعودي، موضحا أن هناك الكثير لتقديمه في المملكة، خاصة في ظل التوسع في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الأرباح قدره 56.4%.

وقالت إن صافي أرباحها بلغت 22.5 مليون ريال مقابل 14.39 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.