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"تداول" توافق على انتقال "الصمعاني" للسوق الرئيسية

تداول
سوق الأسهم السعودية "تداول"
سوق السعودية

"تداول" توافق على انتقال "الصمعاني" للسوق الرئيسية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، على طلب شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية

وقالت "تداول" في بيان لها، إنه سيتم إيقاف تداول أسهم "الصمعاني" ابتداءً من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول.

ويبلغ رأسمال "الصمعاني" نحو 25 مليون ريال، بعدد 2.5 مليون سهم.

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وأضافت "تداول"، أنها ستعلن عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

وأوضحت أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقتها على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، وأن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.

كان مجلس إدارة "الصمعاني" قد وافق في سبتمبر 2020، على الانتقال للسوق السعودية الرئيسية.

وكشفت البيانات المالية السابقة لشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن تحولها للربحية خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

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