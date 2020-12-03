دعت الشركة السعودية للكهرباء، مساهميها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم 27 ديسمبر 2020، للتصويت على معالجة أرباح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية".

وقالت السعودية للكهرباء في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن أرباح أرامكو السعودية عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام 1439هـ والتي تبلغ قيمتها نحو 3.352 مليار ريال.

وأضافت أن معالجة هذا المبلغ تكون كمديونية على الشركة لصالح وزارة المالية وإدراج الأرباح المشار إليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.

وتصوت الجمعية أيضاً على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة وفقاً لاتفاقية المضاربة المبرمة بين الشركة ووزارة المالية.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت منتصف نوفمبر 2020، اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.

وتتضمن الأداة المالية التي تعادل نحو 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019.