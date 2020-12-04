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إسرائيل للصناعات الجوية تتولى صيانة طائرات "طيران الخليج"

طيران الخليج
طيران الخليج البحرينية
البحرين وإسرائيل

إسرائيل للصناعات الجوية تتولى صيانة طائرات "طيران الخليج"

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القدس - رويترز

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قالت شركة إسرائيل للصناعات الجوية المملوكة للدولة يوم أمس الخميس إنها ستتولى صيانة طائرات شركة طيران الخليج البحرينية التي تحط في إسرائيل.

وأبرمت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في سبتمبر واتفقتا على السماح بأربع عشرة رحلة تجارية أسبوعيا بين المنامة ومطار بن جوريون قرب تل أبيب، لكن موعد البدء لم يُعلن بعد.

ووقعت الشركتان اتفاق الصيانة أثناء زيارة قام بها وفد بحريني بقيادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وقالت إسرائيل للصناعات الجوية إنها سوف "تقدم حلولا فنية شاملة... تشمل خدمات ما قبل الإقلاع وما بعده والصيانة اليومية والدعم في مواجهة أي مشاكل فنية."

وقال يوسف ميلاميد، المدير العام لمجموعة الصناعات الجوية في الشركة الإسرائيلية، إنه يتوقع صفقات مماثلة مع شركات طيران أخرى في المنطقة بعد أن طبعت إسرائيل العلاقات مع البحرين والإمارات.

وتقدم إسرائيل للصناعات الجوية خدمات صيانة الطائرات لنحو 75% من شركات الطيران التي تستخدم مطار بن جوريون.

وتعمل الشركة أيضا في الأنظمة العسكرية الجوية والصاروخية والطائرات المسيرة والأسلحة دقيقة التوجيه والأقمار الصناعية.

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