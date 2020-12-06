قالت شركة ارابتك، اليوم الأحد، إن مجلس إدارتها اجتمع يوم الاثنين الماضي، وأخذ الإجراءات اللازمة للمباشرة في تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة في أقرب وقت ممكن.

وفي بيان منفصل لسوق دبي المالي، قالت الشركة إن جمعيتها العمومية الأخيرة انعقدت الاثنين الماضي، وتم إعلام المساهمين بأن الشركة ستقوم بمباشرة تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة في أقرب وقت ممكن.

وصوتت الجمعية العمومية لأرابتك بالرفض على مقترح من مساهمين يمثلون 5% من رأسمال الشركة، لإلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بتفويض مجلس الإدارة وإعلان الإفلاس وتصفية الشركة.

ورفضت الجمعية العمومية إلغاء القرار السابق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات. وكانت الجمعية العمومية قد انعقدت بناء على طلب من مساهمين يمتلكون أكثر من 5% من رأس المال.

وفي أكتوبر الماضي، طلبت شركة أرابتك القابضة تأجيل سداد ديون لمدة 3 أشهر لشركة تارجت التابعة لها، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر.

وشركة تارجت متخصصة في مشاريع النفط والغاز، والأعمال البحرية، ولديها أعمال في الإمارات وقطر والسعودية، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وكان مجلس إدارة شركة "أرابتك" قد ناقش جميع القرارات والإجراءات المتخذة للمضي قدماً في خطة التصفية، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد يوم الخميس 8 أكتوبر.