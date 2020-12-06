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فولكسفاغن تتوقع السيارات ذاتية القيادة بالسوق بهذا التاريخ

فولكسفاغن كورونا
السيارات ذاتية القيادة جاهزة للبيع بين 2025 و2030
السيارات الكهربائية

فولكسفاغن تتوقع السيارات ذاتية القيادة بالسوق بهذا التاريخ

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برلين – رويترز

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توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاغن هربرت ديس، أكبر صانع سيارات في العالم من حيث المبيعات، أن تصبح السيارات ذاتية القيادة جاهزة للبيع بين 2025 و2030.

ودلل هربرت ديس على توقعاته، في تصريحات صحفية، بتحسن أداء رقائق الكمبيوتر المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة والتطورات المتسارعة على صعيد الذكاء الصناعي.

وأبلغ مجلة فيرتشافت فوخه "من المتوقع لتلك الأنظمة أن تكون قادرة عما قريب على إتقان حتى المواقف المعقدة للقيادة الذاتية."

فولكسفاغن
فولكسفاغن

واستقال ديس من بي.إم.دبليو في 2015 ليساعد فولكسفاغن على تجاوز فضيحة محركات الديزل بخطة حجمها 73 مليار يورو (87 مليار دولار) للاستثمار في السيارات الكهربائية.

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