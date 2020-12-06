كشفت شركة لوسيد موتورز Lucid Motors المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن استكمال المرحلة الأولى من مصنعها في Casa Grande بولاية Arizona الأميركية.

وتأتي هذه المرحلة الأولى المهمة على أن يتم تحديد العمليات ومعدّات الإنتاج للشركة قبل بدء إنتاج سيارتها الكهربائية الأولى Lucid Air.

ويمتلك المصنع سعة أولية تبلغ 30 ألف وحدة سنويا، ويهدف إلى زيادة هذه السعة إلى 400 ألف وحدة مستقبلاً.

وقالت الشركة إنها ستبدأ عمليات التسليم نهاية العام المقبل، مشيرة إلى أنها تسعى للتوسع في المنطقة انطلاقا من السعودية، حيث تدرس افتتاح مقر وتأسيس مصنع في المملكة في وقت لاحق.

وتعد الشركة التي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة أكثر من مليار دولار في 2018، منافسا أساسيا لشركة تسلا في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة والمتطورة.