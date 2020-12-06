انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الأربعين من "أسبوع جيتكس للتقنية"، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر، وهو أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم، يُقام فعلياً خلال هذا العام، بمشاركة 60 دولة و200 شركة استثمارية في مجال التكنولوجيا.

ويقدم "أسبوع جيتكس للتقنية" منصة لاستضافة فعاليات تقنية رائدة على مستوى المنطقة، من بينها "جيتكس لنجوم المستقبل"، الحدث المتخصص في تسليط الأضواء على الشركات الناشئة في مجال التقنيات المبتكرة. و"معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات" (جيسيك)، الحدث الإقليمي الأبرز في مجال تقنيات الأمن السيبراني، و"قمة مستقبل البلوك تشين"، إضافة إلى النسخة الافتتاحية من "ماركتنغ مينيا"، والتي ستقدم منصة جديدة للمعنيين بتسويق العلامات التجارية.

ويشهد "جيتكس" مشاركة واسعة لمؤسسات حكومية محلية من مختلف إمارات الدولة، حيث تستعرض أحدث تقنياتها المبتكرة، وتسهم في التحول الرقمي للدولة، ومن بين المشاركين ممثلون من مكتب "دبي الذكية"، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وممثلون من الجهات الحكومية في أبوظبي، إضافة إلى شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات. كما يشارك ممثلون عن الجهات الحكومية في عجمان والفجيرة. وهناك من ناحية أخرى حضور قوي لوزارة الداخلية في السعودية.