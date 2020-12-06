أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، اليوم الأحد، عن حصول شركتها التابعة للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات على الموافقة على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ووقعت الشركة يوم الخميس الماضي خطاب الموافقة المشروطة للحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي "الصندوق" بقيمة 3 مليارات ريال. وسيتم سداد التمويل على 16 قسطا بشكل نصف سنوي، وعلى مدى 8 سنوات، وفقا لبيان للسوق المالية السعودية تداول.

وأشارت الشركة أنه تم رهن جميع الأصول الثابتة للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات إلى الصندوق بالإضافة إلى تقديم ضمانات من المساهمين في الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات، كضمان للقرض.

ويهدف القرض إلى تمويل إنشاء مصانع معالجة غاز البروبان ("PDH") ومعالجة البروبيلين ("PP") بطاقة تصميمية تبلغ (843.000) طن في السنة من البروبيلين، و(800.000) طن في السنة من البولي بروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية القرض الملزمة مع الصندوق سوف يتم توقيعها بعد استكمال الإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها من قبل الصندوق في الموافقة المشروطة للقرض. علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذا الشأن.

والشركة المتقدمة للبولي أوليفينات هي مشروع مشترك بين الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (إحدى الشركات التابعة للمتقدمة بملكية 100%) وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة (شركة تابعة لشركة إس كي غاز المحدودة).

وسيتم تمويل المشروع عن طريق المساهمين بنسبة (25%)، والتكلفة المتبقية للمشروع سيتم تمويلها عن طريق الاقتراض من المقرضين التجاريين بالإضافة إلى القرض المقدم من الصندوق. وتتوقع الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات أن تبدأ في الإنشاء عام 2021م وأن يبدأ التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2024م.