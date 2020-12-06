أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، اليوم الأحد، عن استلام ممثل الشركة من الدوائر المرورية في المحكمة العامة في الرياض منطوق قرار الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض يوم الخميس الماضي بخصوص القضية المقامة من وزارة النقل ضد الشركة والمتضمن صرف النظر عن دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) من هذه الدعوى.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن هذا الحكم يعد حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف، وستعلن الشركة عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

وفي أغسطس الماضي، قرر مجلس إدارة الشركة عدم المضي قدماً مع شركة الغاز الوطنية (عمان) في الاستثمار في شركة تعمل في مجال مشاريع تمديدات الغاز.

وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة (الغاز الوطنية)، في مارس 2018 بهدف دراسة جدوى اقتصادية مفصلة تشمل دراسة السوق وتقديم خطة عمل لمجال خدمات وحلول الغاز، وذلك للاستثمار في شركة تعمل في مجال مشاريع تمديدات الغاز.