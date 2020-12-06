أوردت صحيفة "بيلد آم زونتاغ"، اليوم الأحد، أن عدد العاملين الذين ستسرحهم لوفتهانزا سيصل إلى 29 ألفا بنهاية العام، مضيفة أن شركة الطيران الألمانية ستلغي 10 آلاف وظيفة داخل البلاد في العام المقبل بينما تكافح تداعيات فيروس كورونا.

وقلصت شركة الطيران ووحداتها، يورو- وينجز والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل رحلاتها وأساطيلها وموظفيها، وسط توقعات ألا يعود السفر الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2025.

وقالت "بيلد آم زونتاغ" نقلا عن مصادر في الشركة لم تسمها، إن لوفتهانزا ستستغني عن 20 ألف وظيفة خارج ألمانيا، وستبيع وحدة التموين إل.إس.جي، التي توظف 7500 شخص، لتقلص إجمالي عدد العاملين بها إلى 109 آلاف.

وتابعت الصحيفة أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة أخرى في ألمانيا العام المقبل، وأنها أنفقت بالفعل 3 مليارت يورو (3.64 مليار دولار) من المساعدات الحكومية البالغة 9 مليارات يورو التي حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.