  • مباشر
اللغة

لوفتهانزا تسرح 29 ألفاً.. وإنفاق 3.7 مليار دولار من المساعدات

لوفتهانزا
شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا
طيران

لوفتهانزا تسرح 29 ألفاً.. وإنفاق 3.7 مليار دولار من المساعدات

شركة الطيران الألمانية ستلغي 10 آلاف وظيفة أخرى داخل البلاد العام المقبل

متابع الغاء المتابعة

برلين – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أوردت صحيفة "بيلد آم زونتاغ"، اليوم الأحد، أن عدد العاملين الذين ستسرحهم لوفتهانزا سيصل إلى 29 ألفا بنهاية العام، مضيفة أن شركة الطيران الألمانية ستلغي 10 آلاف وظيفة داخل البلاد في العام المقبل بينما تكافح تداعيات فيروس كورونا.

وقلصت شركة الطيران ووحداتها، يورو- وينجز والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل رحلاتها وأساطيلها وموظفيها، وسط توقعات ألا يعود السفر الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2025.

وقالت "بيلد آم زونتاغ" نقلا عن مصادر في الشركة لم تسمها، إن لوفتهانزا ستستغني عن 20 ألف وظيفة خارج ألمانيا، وستبيع وحدة التموين إل.إس.جي، التي توظف 7500 شخص، لتقلص إجمالي عدد العاملين بها إلى 109 آلاف.

لوفتهانزا الألمانية للطيران
لوفتهانزا الألمانية للطيران

وتابعت الصحيفة أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة أخرى في ألمانيا العام المقبل، وأنها أنفقت بالفعل 3 مليارت يورو (3.64 مليار دولار) من المساعدات الحكومية البالغة 9 مليارات يورو التي حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أثار عاصفة سخرية ..فيديو لجمل شارد يقتحم مستشفى حكومياً في مصر أثار عاصفة سخرية ..فيديو لجمل شارد يقتحم مستشفى حكومياً في مصر
فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر

الأكثر قراءة

الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية
الصحة العالمية: يمكن للعالم أن يبدأ الحلم بنهاية كورونا الصحة العالمية: يمكن للعالم أن يبدأ الحلم بنهاية كورونا
فوز ضمك يرسل النصر إلى المركز الأخير فوز ضمك يرسل النصر إلى المركز الأخير
إحالته للجنايات بسبب المخدرات.. جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر إحالته للجنايات بسبب المخدرات.. جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر
عُمان تعتزم إلغاء عدم الممانعة للوافدين عُمان تعتزم إلغاء عدم الممانعة للوافدين
فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر

قبل أن تذهب

تركيا تواصل تسليم النشطاء الإيرانيين لطهران
تركيا تواصل تسليم النشطاء الإيرانيين لطهران

اكتشف المزيد