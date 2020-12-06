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هواوي للعربية: نتوقع دخول شبكات الجيل السادس بهذا الموعد

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هواوي للعربية: نتوقع دخول شبكات الجيل السادس بهذا الموعد

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العربية.نت

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توقع المدير التنفيذي لمجموعة المشاريع التجارية في هواوي الشرق الأوسط، علاء الشيمي، دخول الشركة إلى عصر تقنية الجيل السادس لشبكات الاتصال في سنة 2025.

وقال الشيمي في مقابلة مع "العربية" على هامش أسبوع "جايتكس" للتقنية، إن هواوي حققت نمواً بنسبة 10% في الربع الثالث من 2020.

وأوضح أن هواوي استثمرت 18 مليار دولار في مجال الأبحاث والتطوير.

وأشار إلى تفوق الصين على أميركا لأول مرة في عدد براءات الاختراع في عام 2019.

واعتبر أنه رغم العقوبات التي فرضت على هواوي مؤخراً ، إلا أن الشركة حققت معدلات نمو جيدة في الربع الثالث من 2020 مدعومة بالنمو في البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس لشبكات الاتصالات.

وأضاف أن النمو جاء بسبب تركيز هواوي على حلول الاتصالات لتعويض الحصة السوقية التي فقدتها.

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