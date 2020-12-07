أعلنت Cisco Systems عزمها استحواذ شركة Iodine المختصة بالذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مقابل 750 مليون دولار، أي 8 دولارات مقابل السهم الواحد من أجل زيادة برمجيات الذكاء الاصطناعي في الشركات وتطوير تعاملها مع الزبائن.

وأضافت Cisco Systems أن عملية الاستحواذ ستتم خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب ما جاء بتصريح الرئيس التنفيذي للشركة.

ومن ناحية أخرى، كانت ServiceNow للبرمجيات التكنولوجية قد أعلنت منذ نحو أسبوع عن عزمها شراء شركة Element للذكاء الاصطناعي، لتكون هذه رابع عملية استحواذ متعلقة بالذكاء الاصطناعي تقوم بها ServiceNow خلال العام الحالي.