دخلت مجموعة FRASERS في مفاوضات لشراء DEBENHAMS في صفقة قد تنقذ سلسلة المتاجر البريطانية والتي دخلت الأسبوع الماضي مرحلة التصفية.

ومن شأن هذه الصفقة في حال إتمامها أن تحكم قبضة MIKE ASHLEY وصاحب مجموعة FRASERS على سوق التجزئة في المملكة المتحدة، علما أنه أيضا صاحب نادي نيوكاسل لكرة القدم في بريطانيا.

وذكرت مجموعة FRASERS وهي ما كانت تعرف سابقا بـ SPORTS DIRECT أنها تأمل بإبرام الصفقة في الوقت القريب لإنقاذ الوظائف في DEBENHAMS.

وأعلنت الأخيرة أنها في طريقها لإغلاق محلاتها في بريطانيا، وتسريح أكثر من 10 آلاف موظف نتيجة لتعثرها.