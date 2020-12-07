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استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "بترورابغ"

بترورابغ
شعار شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"
سوق السعودية

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "بترورابغ"

الاستقالة ترجع لظروفه الخاصة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن تقدم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس ناصر بن دمشق المهاشير بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة منه، ورئاسة الشركة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن الاستقالة ترجع لظروفه الخاصة، ووافق عليها مجلس الإدارة، وتسري من مطلع 2021.

وفي السياق ذاته، أعلنت "بترورابغ" عن قرار مجلس الإدارة، اليوم الاثنين، بتعيين المهندس عثمان بن علي الغامدي عضواً بمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً للشركة، على أن تكون بداية العضوية وتاريخ مباشر العمل ابتداءً من مطلع 2021.

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ويمتلك المهندس عثمان الغامدي 30 عامًا من الخبرة المتنوعة في أعمال التكرير والبتروكيماويات، تتضمن توليه عدة مهام في المصافي المملوكة بالكامل والمحلية المشتركة وشركات أرامكو السعودية الدولية المشتركة في الصين وكوريا الجنوبية.

ويشغل المهندس عثمان الغامدي حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمصفاة أرامكو السعودية المحدودة (سامرف) منذ يوليو 2019.

حصل المهندس عثمان الغامدي على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1990، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها عام 1997.

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